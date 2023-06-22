Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска

«Не было бы счастья, так несчастье помогло»: гибридная война коллективного Запада против Союзного государства России и Белоруссии, сопровождаемая беспрецедентными санкциями, к величайшему изумлению её развязавших, послужила мощнейшим стимулом для интеграции двух субъектов государственного объединения.
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