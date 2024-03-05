План российской армии после взятия Авдеевки — Часов Яр

Предположения о дальнейших действиях российских военных после захвата Авдеевки появились на Украине. Военный эксперт Александр Бородин утверждает, что основная цель российской армии — взять Часов Яр, высоту, с которой можно развернуть наступление на крупные укрепленные районы ВСУ.
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