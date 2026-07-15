17 светлых историй о том, как летний отдых стал началом большого семейного счастья

Пожалуй, у многих из нас хотя бы однажды завязывался легкий роман на отдыхе. И ведь все происходит почти одинаково: просто встретились взглядом в аэропорту или отеле, разговорились на экскурсии, завернули в уютное кафе.
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