Мария Матвеева назвала способы борьбы с апатией при дождях

Профессор Мария Матвеева рассказала, как дождливая погода может вызывать апатию и тягу к сладкому. Она дала рекомендации по улучшению настроения и предупредила о возможных проблемах со здоровьем при длительных циклонов.
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