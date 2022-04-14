Ryzen 7 5800X3D умудряется обойти Core i9-12900K почти на 50%. Результаты в Microsoft Flight Simulation кратно превосходят обещания самой AMD

AMD наконец-то сняла запрет на публикацию обзоров процессора Ryzen 7 5800X3D. Мы ознакомились с первым крупным обзором ещё вчера, так что в целом с процессором всё было ясно.
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