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Разработчики пообещали, что обновление для Valheim будет огромным

Разработчики пообещали, что обновление для Valheim будет огромным

И оно добавит в игру Иггдрасиль.Скандинавские воины, с нетерпением ожидающие обновления своей любимой игры Valheim, будут рады узнать, что дополнение Mistlands, которое может открыть дверь в царство новых возможностей, возможно, выйдет в 2022 году.

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