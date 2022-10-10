Разработчики пообещали, что обновление для Valheim будет огромным

И оно добавит в игру Иггдрасиль.Скандинавские воины, с нетерпением ожидающие обновления своей любимой игры Valheim, будут рады узнать, что дополнение Mistlands, которое может открыть дверь в царство новых возможностей, возможно, выйдет в 2022 году.