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Триумф высокоточных боеприпасов, или ВКС поставили абсолютный рекорд по применению УМПК.

Триумф высокоточных боеприпасов, или ВКС поставили абсолютный рекорд по применению УМПК.

25K прочитали Об эффективности высокоточного оружия говорить не приходится - оно позволяет добиться высочайших результатов в современных конфликтах, и, иногда, обходятся даже дешевле, чем десятки тысяч обычных снарядов.

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