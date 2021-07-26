Особенности новой атомной подлодки «Красноярск» ВМФ РФ

На вооружение российской атомной подводной лодки «Красноярск», которую скоро спустят на воду, как и на остальные корабли этой серии, в перспективе могут быть поставлены новейшие гиперзвуковые ракеты, рассказал ФАН эксперт-подводник Андрей Николаев.