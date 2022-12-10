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Хавбек Нидерландов де Рон о Месси: «Я играл против мечты, которая стала кошмаром»

Хавбек Нидерландов де Рон о Месси: «Я играл против мечты, которая стала кошмаром»

Мартен де Рон высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси. Хавбек сборной Нидерландов поделился мнением после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (2:2, 3:4 по пен.

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