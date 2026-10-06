Единая Россия сообщила: школьники Брянска помогли участникам СВО

В Брянской области продолжается сбор помощи для бойцов СВО. Ученики и взрослые Супоневской школы № 1 подготовили сладости и необходимые вещи, а мать директора связала носки, вложив в каждую петельку пожелания о скорейшей победе.
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