Как работает валютный контракт: надёжный инструмент международной торговли Юлия СавельеваВ условиях глобализации и активного участия компаний в международной торговле ключевым элементом правовой и финансовой защиты становится валютный контракт.
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