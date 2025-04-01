Чисто японская история: увольнятор нанял специалиста, чтобы уволиться

Знаете, что в Японии есть службы, которые увольняются за своего клиента. Японец нанимает человека, который пойдет к начальнику с заявлением за него, если для него это слишком большой стресс, и он боится, что его будут стыдить или будет неловко.
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