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Аргументы и Факты

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Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре КТК

Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре КТК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом действия Украины, направленные против инфраструктурных объектов в акваториях Азовского и Черного морей, включая объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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