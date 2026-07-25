Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре КТК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом действия Украины, направленные против инфраструктурных объектов в акваториях Азовского и Черного морей, включая объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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