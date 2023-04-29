Врач Кашух: человек может заразиться от ежа стригущим лишаем

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, чем можно заразиться от ежей и что нельзя делать при встрече с ними.
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