БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Смысл «энергетического перемирия»

Смысл «энергетического перемирия»

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Несмотря на жёсткую реакцию России на новые предложения о перемирии и акцентирование внимания на том, что «нам нужен прочный мир, а не очередная передышка для Украины», консультации между сторонами всё же продолжаются.

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