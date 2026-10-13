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Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное нейросетью фото медведя

Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное нейросетью фото медведя

Мировой судья оштрафовал жительницу посёлка Магдагачи на 15 тыс. рублей за распространение в интернете заведомо недостоверной информации о появлении медведя на улице, созданной с помощью искусственного интеллекта.

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