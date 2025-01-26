Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что западные наблюдатели приезжают на выборы в страны СНГ с заранее подготовленными негативными заявлениями, тогда как миссии от СНГ устраняют выявленные нарушения, отличаясь объективностью от предвзятых западных коллег.
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