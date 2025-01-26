Сергей Лебедев: Западные наблюдатели приезжают на выборы с предвзятостью

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что западные наблюдатели приезжают на выборы в страны СНГ с заранее подготовленными негативными заявлениями, тогда как миссии от СНГ устраняют выявленные нарушения, отличаясь объективностью от предвзятых западных коллег.