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Шишкин: «Хочу вернуться в футбол, уже не в роли игрока. Возможно, в скором времени я окажусь в «Факеле»

Шишкин: «Хочу вернуться в футбол, уже не в роли игрока. Возможно, в скором времени я окажусь в «Факеле»

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о планах возвращения в профессиональный футбол.

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