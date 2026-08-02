360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Омбудсмен назвала бесчеловечным терактом удар по детской площадке под Белгородом

Омбудсмен назвала бесчеловечным терактом удар по детской площадке под Белгородом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила, что гибель ребенка от удара ВСУ по детской площадке в Белгородской области — это бесчеловечный теракт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии