Омбудсмен назвала бесчеловечным терактом удар по детской площадке под Белгородом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила, что гибель ребенка от удара ВСУ по детской площадке в Белгородской области — это бесчеловечный теракт.
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