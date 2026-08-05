В Литве предлагают введение «коэффициента 3» для участников операций за рубежом Член Сейма Литвы, бывший министр обороны Лауринас Кашюнас выступил с законодательной иниц.
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В Литве предлагают введение «коэффициента 3» для участников операций за рубежом Член Сейма Литвы, бывший министр обороны Лауринас Кашюнас выступил с законодательной иниц.
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