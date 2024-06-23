Появилась новая группа мутаций вируса Covid под названием FLiRT  

Британские эксперты предупреждают, что пандемия вируса Covid "еще не закончилась" на фоне роста числа инфекций и госпитализаций, вызванных, как предполагается, новыми разновидностями вируса, сообщает The Independent.
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