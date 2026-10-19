Обнаружить тело человека — тяжелое и шокирующее событие, и в такой ситуации главное — действовать строго по закону, не поддаваясь панике и порыву что‑то исправить или «помочь».
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