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«Смотри корку»: поступок приморского человека-паука взорвал соцсети

«Смотри корку»: поступок приморского человека-паука взорвал соцсети

С обратной стороны молодому человеку что-то говорила девушка. Пользователей соцсетей привлек не только экстремальный поступок приморца, который выполнял все эти действия на пятом этаже многоквартирного дома, но и оригинальные комментарии за кадром.

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