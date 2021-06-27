«Смотри корку»: поступок приморского человека-паука взорвал соцсети

С обратной стороны молодому человеку что-то говорила девушка. Пользователей соцсетей привлек не только экстремальный поступок приморца, который выполнял все эти действия на пятом этаже многоквартирного дома, но и оригинальные комментарии за кадром.
С обратной стороны молодому человеку что-то говорила девушка. Пользователей соцсетей привлек не только экстремальный поступок приморца, который выполнял все эти действия на пятом этаже многоквартирного дома, но и оригинальные комментарии за кадром.
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