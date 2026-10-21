Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский © Consolidated News Photos/Global Look PressКонфликт между офисом Владимира Зеленского и администрацией Дональда Трампа продолжает усугубляться, а у американского президента все еще есть рычаги давления на Киев — особенно в преддверии зимы.