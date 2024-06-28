ВСУ атаковали нефтебазу – пожар: попытка «прорыва» БПЛА в Ростовскую область

Атака произошла в 4:35 утра, после чего начался пожар, который был локализован пожарными. Кроме того, ночью на 28 июня российская ПВО перехватила 25 беспилотников в пяти регионах – Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.