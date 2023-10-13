Мэр Новосибирска рассказал о роли пятницы 13-го в своей жизни

«Нет, я не суеверный человек, не верю в мистику и пятницу 13-го числа. У меня есть какие-то личные приметы, но пятницы 13-го они не касаются», – о каких именно личных приметах идет речь мэр Новосибирска не пояснил.
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