Авиация ТОФ отработала поиск подлодок в Японском море на учениях

Морская авиация Тихоокеанского флота провела масштабные учения в Японском море. Экипажи Ил-38 и других воздушных судов отрабатывали поиск подлодок условного противника и выполняли задачи по спасению на воде.
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