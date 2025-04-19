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Михаил Чаплыга: Почему никто не смог представить теорию проигрыша Зеленского на выборах? Мы все вернулись в январь 2022 года

Михаил Чаплыга: Почему никто не смог представить теорию проигрыша Зеленского на выборах? Мы все вернулись в январь 2022 года

Может ли существовать достоверная теория «перемирий» и «мира» с учетом социальной ситуации в стране? Существует ли социальная группа, способная выступить альтернативой к текущей власти? Что будет продуктом настоящего — развитие или стагнация? Я не рассказывал вам, но в течение 30 дней я проводил эксперимент, в ходе которого просил всех, и тех, кто был со мной согласен, и тех, кто нет, представить мне (и себе) убедительную теорию или концепцию, объясняющую: — возможность проигрыша Зеленского на гипотетических выборах;— возможность «перемирий» и «мира» с учётом социальной ситуации в стране;— международные расклады;— существование значимой социальной группы, способной стать альтернативой действующей власти.

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Комментарии
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Eduard
Глупый вопрос! Зели люди доверялипотому что говорил хорошо! Другое делочто Зеля оказался продажным подонком через пару дней власти.Возможнр он и сам не думал,что ему миллиард долларов дадут,хотя наказание это не отменит ему! Предатель во главе страеы хуже миллиона преступников.Жалкий клоун!
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