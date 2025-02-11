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УФИЦ РАН: регуляторы роста повышают урожай степной-волжской пшеницы при засухе

УФИЦ РАН: регуляторы роста повышают урожай степной-волжской пшеницы при засухе

Ученые Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН (ИБГ УФИЦ РАН) установили, что применение регуляторов роста повышает урожайность степного-волжского экотипа пшеницы при засухе, рассказал "Газете.

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