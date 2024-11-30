Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Оружие из стран НАТО Европы убрать на американский континент.разместить базы России.Китая.сев.Кореи.рядом с возмутите...В команде Трампа ...
  • Николай Болтачев
    А продюсерский центр не пробовали закрыть?"Катитесь за гран...
  • Наталья Котельникова
    Нет побед на хохлорейхе, так давай поднасрем в Сирии. Твари из склепов руководят за всемирное уничтожение людей, люде..."Это говорит о мн...

Кобахидзе: В Грузии не будет сценария украинского «майдана»

Кобахидзе: В Грузии не будет сценария украинского «майдана»

Премьер-министр Грузии заявил, что «западные патроны протестующих всякий раз пытаются придумать повод для украинизации Грузии».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТО
Терехов Олег
Да возможно и не будет украинского сценария, не затянется до марта- апреля, снайпера раньше появятся и небесная сотня тоже, пиндосы наверняка поправки и выводы делают.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх