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Премьер-лига. Женщины. За 5-8 места. «Енисей» – «Самара», «Надежда» примет «Спарту энд К»

В решающих матчах полуфинальных серий турнира за 5-8 места красноярский «Енисей» встретится с «Самарой», «Надежда» в Оренбурге примет подмосковную «Спарту энд К».

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