Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚧 В Кореизе восстанавливают участок дороги, который размыло из-за ливня На улице Токмаковых для укрепления берега реки устанавливаются бетонные лотки, что позволит предотвратить подтопление и размытие дороги во время обильных дождей и таяния снега, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.