Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма»

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма»

Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана сборной Англии. Кейн подписал контракт с «Баварией» до лета 2027 года и взял 9-й номер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх