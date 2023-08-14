Более 50 правоохранителей участвовали в профилактическом рейде в Бессоновском районе

Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на поддержание правопорядка, предотвращение и раскрытие преступлений, состоялось на территории Бессоновского района, объединив более 50 представителей полиции, народных дружин и общественности.
Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на поддержание правопорядка, предотвращение и раскрытие преступлений, состоялось на территории Бессоновского района, объединив более 50 представителей полиции, народных дружин и общественности.
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