Три десятка административных дел возбудили из-за качества уборки Петербурга

Чаще всего в числе нарушителей — производители земляных работ и собственники заведений. В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) подвели промежуточные итоги по контролю зимней уборки, сообщает Смольный.
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