В Крыму в словах польского президента о полуострове усмотрели сигнал Киеву

Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России можно расценить как своего рода сигнал киевскому режиму о необходимости оставить в покое население полуострова и отказаться от идей о его «захвате».
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