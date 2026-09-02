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Журнал «Профиль»

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В Москве и области 2 сентября пройдут кратковременные дожди, усилится ветер

В среду в столичном регионе станет заметно, как вступает в права осень: будет меньше солнца, пройдут дожди, пока непродолжительные, осадки продолжатся и ночью.

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