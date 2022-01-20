Евросоюз не согласился с решением США воспринимать сыр «грюйер» как сорт

Сыр стал причиной конфликтной ситуации между США и Евросоюзом. Сыр «грюйер», который всегда производился в Швейцарии и Франции, суд в США разрешил воспринимать как название сорта, поэтому теперь американские сыровары могут называть так свой продукт.