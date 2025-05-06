Фридрих Мерц в ходе первого тура голосования не смог набрать необходимое большинство голосов депутатов бундестага для избрания канцлером Германии.
Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ
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И
Иринушка
А не надо было обманывать так показательно избирателей.....
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18 час.
Житель Империи
Дожмут кого надо, на крайняк «правильно» посчитают…
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15 час.
Владимир Соловьев
Мерц провалил первое голосование в бундестаге. Шольц, по этому поводу, сказал: «Нет! Это абсурд». Гитлер проиграл войну с Россией закономерно. Уже сейчас можно сказать: "Не только Германия, но и вся Европа "Это и есть настоящий абсурд"! А США опять в выигрыше.
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15 час.
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