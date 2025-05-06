Политика как он...
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Политика как она есть

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Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

Фридрих Мерц в ходе первого тура голосования не смог набрать необходимое большинство голосов депутатов бундестага для избрания канцлером Германии.

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Комментарии
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И
Иринушка
А не надо было обманывать так показательно избирателей.....
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18 час.
Житель Империи
Дожмут кого надо, на крайняк «правильно» посчитают…
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15 час.
Владимир Соловьев
Мерц провалил первое голосование в бундестаге. Шольц, по этому поводу, сказал: «Нет! Это абсурд». Гитлер проиграл войну с Россией закономерно. Уже сейчас  можно сказать: &quot;Не только Германия, но и вся Европа &quot;Это и есть настоящий абсурд&quot;! А США опять в выигрыше.
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15 час.
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