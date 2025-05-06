Владимир Соловьев

Мерц провалил первое голосование в бундестаге. Шольц, по этому поводу, сказал: «Нет! Это абсурд». Гитлер проиграл войну с Россией закономерно. Уже сейчас можно сказать: "Не только Германия, но и вся Европа "Это и есть настоящий абсурд"! А США опять в выигрыше.