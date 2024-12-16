Каждый десятый россиянин планирует смотреть «Голубые огоньки»

Каждый третий опрошенный житель страны планирует включить телевизор с «Голубым огоньком» в качестве фона, при этом каждый десятый респондент действительно планирует смотреть такие программы, пишет Superjob.
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