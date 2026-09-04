Страна и люди
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Страна и люди

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К званию «Город трудовой доблести» представили 12 городов России

К званию «Город трудовой доблести» представили 12 городов России

Российский организационный комитет «Победа» под руководством президента РФ Владимира Путина рассмотрел на заседании присвоение звания трудовой доблести еще 12 городам.

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