Матео Кассьерра: «Самая важная дата для «Зенита» – день игры против «Спартака»

Ранее «Зенит» разгромил «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого (6:0). – Матео, поздравляем с победой, поздравляем с хет-триком! Что этот момент значит для вас? – Это очень здорово! Я очень рад, что помог команде и забил два гола.