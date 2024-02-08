Матео Кассьерра: «Самая важная дата для «Зенита» – день игры против «Спартака»

Ранее «Зенит» разгромил «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого (6:0). – Матео, поздравляем с победой, поздравляем с хет-триком! Что этот момент значит для вас? – Это очень здорово! Я очень рад, что помог команде и забил два гола.
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