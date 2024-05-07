Украина не сможет восстановить свою экономику, если не захватит Крым, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl.
«От этого зависит все»: генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме
Комментарии
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лл
лина любимцева
Какая там "экономика Украины"?... Украины вообще не будет на карте Мира. Все. Хватит. Поигрались в "демокг'атию" и "интег'национализм"...
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11 час.
Сергей Бунцов
Если Украина владеет Крымом, а НАТО разместит там военные объекты и оружие- то по их морали это не оккупация, а если Россия делает то же самое по праву референдума- то оккупация. Мерзавцы!
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5 час.
СБ
Сергей Бунцов
Зачем западным инвесторам вкладываться в восстановление Украины, если это не их территория? Значит получается их!
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5 час.
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