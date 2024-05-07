«От этого зависит все»: генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме

лл лина любимцева Какая там "экономика Украины"?... Украины вообще не будет на карте Мира. Все. Хватит. Поигрались в "демокг'атию" и "интег'национализм"...

Сергей Бунцов Если Украина владеет Крымом, а НАТО разместит там военные объекты и оружие- то по их морали это не оккупация, а если Россия делает то же самое по праву референдума- то оккупация. Мерзавцы!