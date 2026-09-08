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FiNE NEWS

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Сенатор Джабаров выразил сомнения в успехе возобновившихся переговоров по Украине

Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, высказал сомнения в успешности возобновившихся переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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