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Военное обозрение

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В регионах Украины начались массовые облавы на мужчин для выполнения закона об усилении мобилизации

В регионах Украины начались массовые облавы на мужчин для выполнения закона об усилении мобилизации

Только в Киеве за один вечер был задержаны более ста человек, в Ужгороде сотрудники ТЦК применяют электрошокеры.

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