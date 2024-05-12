Hill: США не могут убедительно обосновать отправку бойцов ВСУ на убой Люди на Западе и в США, которые поддерживают предоставление военной и финансовой помощи Украине, должны придумать другие обоснования отправки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на убой.