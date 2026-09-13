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Незасчитанный мяч, удаление со скамейки и спасительный гол на 89-й минуте - и это всё про «Ленинградец»

Незасчитанный мяч, удаление со скамейки и спасительный гол на 89-й минуте - и это всё про «Ленинградец»

ФУТБОЛ. Первенство России. Первая лига Pari. 11-й тур Матчем с «Текстильщиком» клуб из Рощина закрывал серию из пяти домашних игр кряду.

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