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«Ледовая альтернатива» Суэцкому каналу: перспективы Северного морского пути

«Ледовая альтернатива» Суэцкому каналу: перспективы Северного морского пути

«Ледовая альтернатива» Суэцкому каналу: перспективы Северного морского пути Татьяна АрестоваСуэцкий канал, давно служащий основным путём транзита грузов, столкнулся с серьёзными проблемами, подталкивая грузоперевозчиков к поиску альтернативных маршрутов.

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