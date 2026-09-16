Лавров заявил, что в случае нападения Европы на Россию война будет очень коротко

Если Европа нападет на Россию, то война будет другой и очень короткой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на сессии в рамках Федерального просветительского марафона «Знание.
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