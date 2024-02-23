В Академгородке Новосибирска пройдет бесплатный бал в честь женщин

В Академгородке Новосибирска 9 марта пройдет настоящий светский бал, посвященный женщинам. Организаторы мероприятия – Школа светского танца «Отражение», пригласили всех желающих окунуться в атмосферу настоящего бала времен эпохи императорской России.
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